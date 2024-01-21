Погибшие в авиакатастрофе супруги из Волгодонска были крупными бизнесменами
Погибшими в авиакатастрофе оказались крупные бизнесмены из Волгодонска. Анатолий и Анна Евсюковы владели несколькими рынками и торговыми центрами в городе атомщиков. По данным сайта сбис.ру, глава семейства был генеральным директором торговых точек ООО «Авангард», ООО «Машенька» и имел собственное ИП.
Супруги чартерным рейсом возвращались в Россию из Тайланда. Вечером 20 января их самолет пропал с радаров. Позже выяснилось, что авиасудно потерпело крушение в горах Афганистана.
Помимо Анатолия и Анны Евсюковых на борту находились четырые члена экипажа. Все они погибли.