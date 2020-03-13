Ростовский астролог составил любовный гороскоп для каждого знака Зодиака



Ростовский астролог составил любовный гороскоп для всех знаков Зодиака. Ольга Шумилина рассказала, чего ждать от амурных отношений в ближайшие две недели.



Овен

Во второй половине марта постарайтесь умерить свой пыл, проявляя сердечность и дружелюбие. Так вы сможете сгладить трения со второй половинкой. Овнам, которые состоят в отношениях, астролог советует устроить романтический ужин или организовать совместный досуг. Времяпрепровождение вместе со второй половинкой доставит удовольствие, и вы почувствуете себя счастливыми. Общение в паре будет более чувственным и принесёт большое наслаждение. Представителям этого знака захочется объятий. Холостые Овны, проявите активность, новые знакомства окажутся приятными. Овны-женщины могут получить подарок.



Телец

Тельцы почувствуют прилив романтики в душе, им захочется общения. Активизируются любовные свидания. Холостых Тельцов ждут интересные знакомства, появятся новые увлечения. Возможны внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Для тех, кто состоит в паре, эти две недели станут прекрасной возможностью сделать предложение своей второй половинке или поговорить с ней о совместном проживании. Период благоприятен для общения с противоположным полом, подачи заявления в ЗАГС, бракосочетания.



Близнецы

В последние две недели марта Близнецы выдвинут на первый план свои эмоции и переменчивое настроение. Такое поведение может негативно сказаться на личных и семейных отношениях. В общении с противоположным полом вам помешают неспособность объективно воспринимать события и трудность в высказывании своего мнения. Ваши экстравагантные выходки не будут способствовать согласию с возлюбленным. Постарайтесь быть терпеливыми и не устраивать скандалы. С наступлением апреля ваша раздражительность сойдет на нет.



Рак

Раки, используйте конец марта для гармонизации отношений с противоположным полом, установления мира и согласия в семье или отношениях. Этот двухнедельный период отлично подойдёт для помолвки, выражения своих чувств и привязанностей. Холостые Раки будут склонны к любовным авантюрам. Раки, которые уже находятся в отношениях, используйте этот период для анализа своих привязанностей и чувств. Сейчас вы сможете правильно оценить партнёра и его отношение к вам. Расскажите возлюбленному о своих чувствах. Подкрепите слова действиями. Для гармонизации семейных отношений устройте ужин в кругу родных или пикник, а для любовных отношений – романтические поездки и прогулки.



Лев

Личные отношения в конце марта у Львов не будут клеиться, в семье возможны скандалы. Чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить союз. Романтические отношения могут принести огорчения и разочарования. Львы, пришло время подумать о своей второй половинке. Будьте осторожны, ваш эгоизм может сильно ранить партнёра, нанести урон отношениям. У холостых Львов новые знакомства окажутся непродолжительными.



Дева

У Дев наступает отличный период для обсуждения семейных планов, решения насущных проблем. В отношениях вы проявите напористость и активность, не вызывающую протеста со стороны любимых, это понравится вашей второй половинке. Совместное занятие спортом или активным отдыхом пойдёт на пользу вашим отношениям. Вы почувствуете, как крепнут и раскрываются новые грани любовного союза.



Весы

Весы во второй половине марта почувствуют повышенную конфликтность в семье и в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь строить общение на паритетных началах, вы ведь прекрасно это умеете, для этого нужно чуть больше терпения. Весы, состоящие в любовных отношениях, не ждите фейерверка эмоций от предстоящих свиданий. Претензии лучше оставьте при себе, если хотите сохранить то, что имеете. Недоразумения и даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны. Вам сейчас присущи строгость и своеволие, а нужна доброта.



Скорпион

Скорпионы будут особенно привлекательны для противоположного пола. Связи, возникшие у холостых Скорпионов, в этот двухнедельный период будут неглубоки и быстротечны. Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. У семейных Скорпионов взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы возомните о своей желанности для партнера, поставите во главу угла свои интересы и мнение. Перестаньте давить и устраивать скрытые психологические войны, и тогда вы обретёте надёжного партнёра в лице супруга. Используйте этот период для активного отдыха или посещения выставок.



Стрелец

Стрельцы наполнятся ощущением собственной уникальности и внутреннего удовлетворения, будут радоваться окружающему миру и своему месту в нём. У холостых Стрельцов возможны служебные романы или увеселительные мероприятия совместно с коллегами, не исключены любовные интрижки с кем-то из коллег. Стрельцам, которые давно находятся в браке, удовольствие доставит совместное занятие домашней рутиной и совместный поход в СПА.



Козерог

Эти две мартовские недели будут удачными для Козерога. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками. Вам захочется отдыхать, развлекаться, заниматься любимыми делами, а не идти на службу с её рутиной. Это хорошее время для романтических встреч и развлечений. Вы будете настроены на любовь, поэтому начнёте стараться привлечь к себе внимание и/или искать встреч с любимым человеком. Используйте это время для совместного отдыха на разного рода концертах или шоу. Сделайте своей второй половинке подарок без повода.



Водолей

Водолеи столкнутся с разногласиями во взаимоотношениях, что вызовет напряженность, но вряд ли спровоцирует серьёзные ссоры. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. В большинстве подобных ситуаций может возникнуть невысказанное желание согласиться или возразить. Но помните, что преодоление этих препятствий на пути к успеху само по себе окажется весьма притягательным. В последние недели марта постарайтесь провести свободное время со своей второй половинкой дома. Сейчас самое время для знакомства с родителями.



Рыбы

В общении с возлюбленными Рыбы будут получать не столько чувственное, сколько интеллектуальное удовольствие. В этот период можно разрешить споры или разногласия со второй половинкой путём спокойных разговоров. Ваш партнёр еще раз оценит ваши личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определённые условия. Опасайтесь давать необдуманные обещания. Последние две недели марта хороши для романтической поездки, пикника и прогулок.