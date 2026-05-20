Задержанного экс-советника губернатора Дона не доставили из СИЗО в зал суда. Заседание должно было пройти 20 мая в Октябрьском районном суде. Но из-за нехватки охранников конвоя Виктора Гончарова не привезли. Из-за чего очередное слушание по громкому уголовному делу бывших заместителей губернатора Ростовской области перенесено.По данным редакции DonDay, со слов судьи Станислава Винокура, по техническим причинам никого из подсудимых не смогли доставить. В 11:00 сообщили, что не хватает охранников конвоя.Отметим, что из всех фигурантов дела: бывшего министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, его зама Ольги Горбаневой, предпринимателя владельца агрохолдинга «ЕвроДонЮг» Вадима Ванеева, Гончаров - единственный, кто под стражей.