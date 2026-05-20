Задержанного экс-советника губернатора Дона не доставили из СИЗО в зал суда. Заседание должно было пройти 20 мая в Октябрьском районном суде. Но из-за нехватки охранников конвоя Виктора Гончарова не привезли. Из-за чего очередное слушание по громкому уголовному делу бывших заместителей губернатора Ростовской области перенесено.
По данным редакции DonDay, со слов судьи Станислава Винокура, по техническим причинам никого из подсудимых не смогли доставить. В 11:00 сообщили, что не хватает охранников конвоя.
Отметим, что из всех фигурантов дела: бывшего министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, его зама Ольги Горбаневой, предпринимателя владельца агрохолдинга «ЕвроДонЮг» Вадима Ванеева, Гончаров - единственный, кто под стражей.