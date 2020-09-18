Девы рискуют потерять большие деньги, а Рыбам не помешает отдых на море: астропрогноз для ростовчан
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Предстоящая неделя для представителей знаков Зодиака будет сопряжена с волнением, беспокойством и суетой. Чтобы не стать заложником обстоятельств - нужно мыслить и действовать нестандартно, при этом уважая границы личного пространства как свои, так и других людей. Как найти выход ростовчанам из затруднительного положения и при этом сохранить внутреннее спокойствие, рассказала астролог Антонина Кариер.
♈Овен — неделя станет наиболее результативной, если активные действия будут еще и взвешенными.
♉Телец — делу время - а потехе час. Чтобы время в пустую не утекло, составьте расписание дел на неделю.
♊ Близнецы — вам сейчас как никогда нужно уметь концентрироваться, чтобы не упустить важные детали.
♋Рак — желая успеть за двумя зайцами, можно упустить обоих. Определитесь с целью и планомерно двигайтесь к ней.
♌Лев — отправляясь в поездку, следуйте намеченному маршруту, но заранее изучите и объездные пути.
♍Дева — спешить не стоит, особенно при совершении сделки на крупную сумму.
♎Весы — ревность мешает объективности. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, все окажется не так критично и страшно.
♏Скорпион — будьте внимательны при оформлении документов, отчетности, экспертных заключений. Может быть допущена ошибка.
♐Стрелец — чтобы сохранить доход и свою репутацию, избегайте поверхностного подхода к делу.
♑Козерог — контроль эмоций, дисциплина и ответственность- ваши сильные стороны и помощники на этой неделе.
♒Водолей — со стрессовыми ситуациями поможет справиться дружелюбие и оптимизм, а также самоконтроль высказываний при
общении.
♓Рыбы — на этой неделе актуально, чтобы расход финансов и ресурсов не превышал доходную часть. Восполнить потраченную энергию поможет отдых у воды.