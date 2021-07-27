Ростовчанин Дмитрий Дибров пришёл на похороны к Дживану Гаспаряну. В своём Инстаграмме 28 июля он выложил видео, где несёт гроб известного музыканта.Напомним, Дживан Гаспарян это культовый исполнитель армянской национальной музыки. Он известен как в Армении, так и по всему миру. К несчастью, 6 июля он скончался.Дмитрий Дибров написал под постом «Наш дядя Дживан уходит». В комментариях его поддержала жена. За несколько минут после публикации там появились десятки комментариев с выражением уважения и искренней любви к усопшему.