Расписание электричек в Ростовской области изменится 2 и 3 марта

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области изменится расписание электричек в ближайшие дни. Об этом сообщили на сайте СКППК (прим. -"Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»).Речь идет о составах, связывающих донской регион с Краснодарским краем. В субботу, 2 марта, электропоезд № 6174 отправится из Ростова на станцию Орловка-Кубанская по привычному расписанию — в 13:08. Однако на конечной пассажиры окажутся на 14 минут позже графика, в 14:54.Аналогичная ситуация и с составом № 6298, выполняющим такой же маршрут. Изменения касаются не только прибытия к конечному пункту, но и отправления. Из Ростова электричка выедет в 14:54 (на 14 минут позже графика), а в Орлово-Кубанской он будет в 17:54 (на 19 минут позже).На следующий день, 3 марта, электричка № 6292/6291 Орловка-Кубанская — Ростов отправится в путь на час и две минуты позже обычного — в 10:34. В донскую столицу она прибудет только в 11:46.Причиной временных изменений стали ремонтные работы на ж/д пути.