Разбирают завалы: Что происходит с домом наследников Парамонова после демонтажа

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону продолжаются работы по демонтажу легендарного дома наследников Парамоновых. Здание находится в историческом центре на Социалистической, 128.С марта специалисты успели разобрать три этажа четырехэтажного объекта. Это сделали вручную, во избежание непредвиденного падения стены, поскольку здание аварийное. Сохранившийся кирпич собственник обещал сохранить для строительства нового объекта.Планируется снести первый этаж и начать работы по строительству бутик-отеля. Причем здание не будет превышать четыре этажа и сохранит исторический облик.Демонтажные работы идут полным ходом. По состоянию на 21 мая спецтехника разбирает завалы снесенных трех этажей.Напомним, что общественники и краеведы не поддержали идею сноса наследия Парамоновых. Со здания сняли охранный статус несколько лет назад, но оно не потеряло свою историческую ценность.Дом строился еще в 1900 году. Его возводил племянник легендарного ростовского предпринимателя Елпидифора Парамонова. В Великую Отечественную войну дом был частично разрушен. В советский период его восстановили. Сверху было достроено еще два этажа. По данным экспертов, такие работы ускорили разрушения конструкции.