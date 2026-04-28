В Ростове завершили снос дома наследников Парамонова

В Ростове завершили демонтаж дома наследников Парамонова. В настоящее время на Социалистической, 128 от исторического здания остались руины. Кадрами поделились читатели Rostov.ru.Напомним, что о сносе исторического дома в конце 2025 года сообщила глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. К демонтажу приступили в начале января 2026 года. Но из-за непогоды работы отложили на несколько месяцев. В апреле жители увидели спецтехнику. Тогда же разобрали два этажа, а еще через несколько недель здание сровняли с землей.По словам представителя собственника строения, фасад разбирали вручную. Сохранившиеся кирпичи и другие стройматериалы применят в строительстве пятизвездочного отеля.Собственник обещает сохранить исторический облик будущего бутик-отеля. Он не будет превышать четыре этажа. О начале строительства нового здания пока не известно.Здание на Социалистической, 128 возвели в 1900-е годы. Его строительством занимался племянник известного в донской столице предпринимателя Е. Парамонова.