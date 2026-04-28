Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове завершили снос дома наследников Парамонова

В Ростове завершили демонтаж дома наследников Парамонова. В настоящее время на Социалистической, 128 от исторического здания остались руины. Кадрами поделились читатели Rostov.ru.

Напомним, что о сносе исторического дома в конце 2025 года сообщила глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. К демонтажу приступили в начале января 2026 года. Но из-за непогоды работы отложили на несколько месяцев. В апреле жители увидели спецтехнику. Тогда же разобрали два этажа, а еще через несколько недель здание сровняли с землей.

По словам представителя собственника строения, фасад разбирали вручную. Сохранившиеся кирпичи и другие стройматериалы применят в строительстве пятизвездочного отеля.

Собственник обещает сохранить исторический облик будущего бутик-отеля. Он не будет превышать четыре этажа. О начале строительства нового здания пока не известно.

Здание на Социалистической, 128 возвели в 1900-е годы. Его строительством занимался племянник известного в донской столице предпринимателя Е. Парамонова.
Фото: Ростов. ру
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика