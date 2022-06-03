Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет теплой и облачной

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя будет теплой и облачной. О прогнозе рассказали в Ростгидрометцентре.В понедельник, 6 июня, воздух в донской столице прогреется до +28 градусов. Ветер северный, с порывами до пяти метров в секунду. Осадков в первый день рабочей недели не предвидится.Со вторника по четверг столбик термометра покажет от +16 градусов ночью до +28 днем. Ветер преимущественно северо-восточный, его сила - всего четыре метра в секунду.В пятницу, 10 июня, температура снова достигнет отметки в уже привычные +30 градусов. Солнце снова скроется за облаками. Ветер восточный и северо-восточный, с порывами до четырех метров в секунду.Несмотря на пасмурную временами погоду, дождя на этой неделе ростовчанам синоптики не обещают.