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Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет теплой и облачной

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет теплой и облачной
В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя будет теплой и облачной. О прогнозе рассказали в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 6 июня, воздух в донской столице прогреется до +28 градусов. Ветер северный, с порывами до пяти метров в секунду. Осадков в первый день рабочей недели не предвидится.

Со вторника по четверг столбик термометра покажет от +16 градусов ночью до +28 днем. Ветер преимущественно северо-восточный, его сила - всего четыре метра в секунду.

В пятницу, 10 июня, температура снова достигнет отметки в уже привычные +30 градусов. Солнце снова скроется за облаками. Ветер восточный и северо-восточный, с порывами до четырех метров в секунду.

Несмотря на пасмурную временами погоду, дождя на этой неделе ростовчанам синоптики не обещают.
Фото: Rostov.ru.
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