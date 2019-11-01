Путешественник с воображением художника: ростовчанин бороздит моря и пишет картины



Небольшое судно мерно покачивается у городской набережной среди ещё нескольких таких же кораблей. На палубе суетливо возится единственный член экипажа, он же капитан, Валерий Копейко.



«Русич» бегает по донским волнам не первый год. Несмотря на это, малый рыболовный бот выглядит «моложаво». Валерий Викторович приобрёл его около шести лет назад, когда он верой и правдой отслужил одному из донских рыболовецких колхозов и был списан на берег.



На счету ростовского художника и путешественника это уже шестое судно. Свою первую лодку он построил после восьмого класса. Отец помог достать материалы, а чертёж юный кораблестроитель нашёл в популярных тогда технических журналах.



Уже спустя месяц после начала строительства 3-метровую лодку с мачтой и парусами спустили на воду. Несколько лет она бороздила сибирские речки.

- Мы тогда жили в Иркутске и на своей лодке я ходил по местным рекам, - рассказывает Валерий Викторович. – С тех пор меня увлекла «жизнь на воде», и другой я себе не представлял.



Тем временем на плите закипел чайник. На борту «Русича» есть всё необходимое для автономной жизни. Небольшая каюта, стол на палубе, скамейки для пассажиров и даже небольшой мангал. Если двигатель подведёт, судно расправит паруса и продолжит путь.



В детстве Валерий Иванович мечтал стать художником и моряком одновременно. Сейчас он говорит: «Мне удалось осуществить обе эти мечты». В Ростове будущий путешественник окончил речное училище, а чтобы стать настоящим художником - художественно-графический факультет пединститута. Картины он пишет, не сходя со своего корабля. В морские путешествия всегда берёт с собой кисти и краски.



Трое в лодке, не считая этюдника







На третьем курсе худграфа Валерий уговорил своих друзей отправиться во время каникул в настоящее речное путешествия. В бытность моряком его, как и знаменитого автора «Бурлаков на Волге» Репина, впечатлили живописные берега этой реки. С тех пор он мечтал вернуться в эти места, чтобы рисовать с натуры. Студенты подсчитали бюджет путешествия, он оказался слишком большим. Тогда созрела идея построить плот. Дорога будет бесплатной, да и рюкзаки с этюдниками не придётся тащить на себе.

- Это был 1993 год. Полки продуктовых магазинов были забиты… книгами и банками с морской капустой. Пшеничная каша и бутерброды с этой самой морской капустой и составляли студенческий рацион. Я парням говорю: какая разница, где нам эту пшенку и капусту есть?



Сначала идеей загорелись многие, но к весне желающих осталось всего трое. Валерий отправился в порт, чтобы попросить брёвен для строительства плота. Но все балки были посчитаны, пронумерованы и проданы в Турцию. Идея с плотом провалилась. Тогда настойчивый студент стал искать шлюпку. Наконец, подходящая нашлась в ростовском судоремонтном заводе. Правда, из пробоины в днище уже росла трава. Рабочие посмеялись над молодым человеком и бесплатно отдали бывшую спасательную шлюпку, не веря, что её можно вернуть к жизни.



За десять дней приятели заменили все прогнившие фрагменты, заделали пробоину, установили мачту и паруса.



Буксиром шлюпку спустили на воду. И путешествие началось. По Волге компания шла две недели. Спали прямо в лодке, причаливали к берегу, писали пейзажи. Обратно вернулись уже на теплоходе, который шёл в Ростов. Капитан согласился поднять на судно всю команду вместе со шлюпкой.



Кстати, лодку назвали «Крепыш». Сторонние наблюдатели были уверены, что полусгнившее судно затонет у берега. Но она с достоинством выполнила миссию, даже выдержала шторм, оправдав своё название.



«Бродяга» со дна реки







Следующий свой корабль Валерий Копейко достал со дна реки, где он пролежал несколько лет.



Готовясь к очередному путешествию, путешественник искал паруса. В это время ему кто-то и рассказал, что в Дону затоплен ял.

- Мы нашли лодку на дне. Она была полностью заилена. Ныряя, смогли с разных краёв привязать верёвки. Потихоньку тянули то с одного, то с другого конца, поднимая то нос, то корму. Так и вытащили на сушу.



Швертбот оказался на плаву. Его нужно было только почистить от ила. Уже вечером Валерий со своей командой ходил на нём под парусами. Позже он переделал его в небольшую яхту, устроил на борту каюту и назвал «Бродягой».



Несколько лет подряд, выдерживая осенние штормы, яхточка бегала по Дону, выходила в Азовское море и даже дошла до Тамани. Но судьба её, к сожалению, сложилась печально.



Своё детище Валерий Викторович передал казакам в станицу Старочеркасскую. Они очень хотели ходить под парусами. Но это оказалось не так-то просто. За кораблём, пусть и небольшим, нужно тщательно следить, ухаживать. В итоге «Бродягу» вытащили на берег, где он и сгнил.



«Надежда» в пути







На счету Валерия Викторовича - многочисленные походы по рекам России. Самым длинным из них был на поморской лодке «Надежда». С командой единомышленников капитан прошёл от Петрозаводска до Туапсе. Маршрут пролегал через города Белозёрск, Рыбинск, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Саратов, Волгоград и другие. Путешествие длилось с мая по ноябрь.



Во время путешествия из Ростова в Севастополь на древнерусской ладье «Славяна» Валерий Викторович написал несколько картин. Одну из них он подарил музею Грина в Феодосии.







Древнерусский флот на Дону



У Валерия Копейко есть мечта - построить древнерусский флот, который состоял бы из судов разных эпох: древнерусской ладьи, казачьего струга, греческой галеры и корабля петровского времени.

- Представьте, насколько было бы интересно отправиться в путешествие по Дону или выйти в Азовское море на древнерусской ладье. Это же настоящая живая история! Можно было бы не только школьникам показывать, но и организовывать семейные прогулки. Для сегодняшнего дня, когда в Ростове так часто стали говорить о привлечении туристов, эта идея могла бы быть с успехом реализована.



Пока же Копейко работает над восстановлением очередного судна, корпус которого недавно приобрёл. Каким оно будет, путешественнику подскажет его воображение художника.



