Ростовчанка едва не утонула во время ночного плавания на лодке



В Азовском районе Ростовской области едва не утонули девушка с приятелем. Происшествие случилось в хуторе Шмат на реке Дон.



Около 23 часов 29 июля спасатели Азовско-Центрального поисково-спасательного подразделения получили сообщение о том, что на воде терпит бедствие маломерное судно. Прибыв на место, они в темноте увидели двух людей на лодке. Одним из пассажиров оказалась 28-летняя ростовчанка. Как выяснилось, в баке внезапно закончился бензин, и пара не смогла самостоятельно вернуться на берег. Опасность состояла в том, что судно застряло посреди фарватера.



- Спасатели переправили пострадавших на берег и отбуксировали лодку на ближайшую станцию, - прокомментировала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



Потерпевшие отказались от медицинской помощи.