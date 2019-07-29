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Ростовчанка едва не утонула во время ночного плавания на лодке

Ростовчанка едва не утонула во время ночного плавания на лодке
В Азовском районе Ростовской области едва не утонули девушка с приятелем. Происшествие случилось в хуторе Шмат на реке Дон.

Около 23 часов 29 июля спасатели Азовско-Центрального поисково-спасательного подразделения получили сообщение о том, что на воде терпит бедствие маломерное судно. Прибыв на место, они в темноте увидели двух людей на лодке. Одним из пассажиров оказалась 28-летняя ростовчанка. Как выяснилось, в баке внезапно закончился бензин, и пара не смогла самостоятельно вернуться на берег. Опасность состояла в том, что судно застряло посреди фарватера.

- Спасатели переправили пострадавших на берег и отбуксировали лодку на ближайшую станцию, - прокомментировала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Потерпевшие отказались от медицинской помощи.

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