Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Психолог из Ростова претендует на звание «Девушки года Playboy 2019»

Психолог из Ростова претендует на звание «Девушки года Playboy 2019»

Ростовчанка поборется за звание самой красивой девушки года по версии журнала Playboy. Одной из 12 претенденток стала 21-летняя жительница Ростова Карина Полозова.

По профессии Карина – психолог, в прошлом – юрист-криминолог.



«Люблю верховую езду и большой теннис. Увлекаюсь танцами», - написала девушка в своей анкете.



Что касается внешних параметров, то у ростовчанки они совсем чуть-чуть не дотягивают до идеальных – 86/62/90.



По условиям конкурса, в финал попадут три девушки, за которых проголосуют читатели. Голосование пройдёт с 1 по 9 сентября. Затем с 7 по 10 октября жюри конкурса на основе фотографий, видеороликов и результатов голосования выберет победительницу.

Добавим, что в прошлом году в конкурсе участвовала другая дончанка – модель Мария Лиман. Однако в финал она не вышла. Победительницей стала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.