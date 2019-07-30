Психолог из Ростова претендует на звание «Девушки года Playboy 2019»





Ростовчанка поборется за звание самой красивой девушки года по версии журнала Playboy. Одной из 12 претенденток стала 21-летняя жительница Ростова Карина Полозова.



По профессии Карина – психолог, в прошлом – юрист-криминолог.







«Люблю верховую езду и большой теннис. Увлекаюсь танцами», - написала девушка в своей анкете.







Что касается внешних параметров, то у ростовчанки они совсем чуть-чуть не дотягивают до идеальных – 86/62/90.







По условиям конкурса, в финал попадут три девушки, за которых проголосуют читатели. Голосование пройдёт с 1 по 9 сентября. Затем с 7 по 10 октября жюри конкурса на основе фотографий, видеороликов и результатов голосования выберет победительницу.



Добавим, что в прошлом году в конкурсе участвовала другая дончанка – модель Мария Лиман. Однако в финал она не вышла. Победительницей стала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени.