Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой



В Таганроге нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину. Елену Иванову разыскали сотрудники полиции. Об этом стало известно 21 ноября.



Пенсионерка пропала накануне около 13 часов. Как выяснилось позже, женщина вышла из дома, чтобы прогуляться, и заблудилась. Когда она не пришла обратно, родные обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». В течение суток пенсионерку разыскали. Она находилась на одной из улиц города.



- Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Сотрудники полиции вернули её домой к родственникам.