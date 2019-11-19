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Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой
В Таганроге нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину. Елену Иванову разыскали сотрудники полиции. Об этом стало известно 21 ноября.

Пенсионерка пропала накануне около 13 часов. Как выяснилось позже, женщина вышла из дома, чтобы прогуляться, и заблудилась. Когда она не пришла обратно, родные обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». В течение суток пенсионерку разыскали. Она находилась на одной из улиц города.

- Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Сотрудники полиции вернули её домой к родственникам.

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