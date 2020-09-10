Пропавшую в Таганроге 59-летнюю женщину нашли живой

В Ростовской области живой нашли пропавшую 59-летнюю женщину. Галина Перервус пропала в районе Мариупольского шоссе в Таганроге 10 сентября.Как ранее сообщалось, она ушла из дома и родным не сказала, куда пойдет. Когда ни вечером, ни на следующий день она не пришла, родные забили тревогу. Ее телефон был отключен, а знакомые тоже не знали, куда она могла пропасть.Как оказалось, пенсионерка ушла по своей воле. Она не хотела говорить родным, куда пошла, а те в свою очередь забили тревогу. Сейчас с ней все в порядке. Жизни и здоровью Галины ничего не угрожает.