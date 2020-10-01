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Пропавший в сентябре 38-летний ростовчанин найден живым

Пропавший в сентябре 38-летний ростовчанин найден живым
Пропавший в Ростове мужчина найден живым. О местонахождении 38-летнего Романа Полякова не было информации несколько недель.

Как стало известно, ростовчанин пропал 18 сентября. Выйдя из дома, он не вернулся обратно. Тогда родные обратились за помощью к поисковикам и написали заявление в полицию.

Долгих несколько недель шли поиски Романа. Успешно они завершились 3 октября. Где все это время пропадал мужчина и почему не сообщил родным о своем отсутствии, неизвестно.

К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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