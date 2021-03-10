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Пропавший в Новочеркасске солдат-срочник сам вернулся в часть

Пропавший в Новочеркасске солдат-срочник сам вернулся в часть
Сбежавший из воинской части в Новочеркасске срочник вернулся. О местонахождении 19-летнего Богдана Веденцова не было информации больше двух недель.

Молодой человек сам вернулся в часть 12 марта. Где все это время был парень и почему сбежал со службы, неизвестно. По факту его побега из воинской части проводится проверка.

Родом Богдан из Новосибирска. В 18 лет он был призван в армию и попал в 150-ю мотострелковую дивизию города Новочеркасска. 24 февраля срочник самовольно покинул часть и исчез в неизвестном направлении.

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