Пропавший в Новочеркасске солдат-срочник сам вернулся в часть
Сбежавший из воинской части в Новочеркасске срочник вернулся. О местонахождении 19-летнего Богдана Веденцова не было информации больше двух недель.
Молодой человек сам вернулся в часть 12 марта. Где все это время был парень и почему сбежал со службы, неизвестно. По факту его побега из воинской части проводится проверка.
Родом Богдан из Новосибирска. В 18 лет он был призван в армию и попал в 150-ю мотострелковую дивизию города Новочеркасска. 24 февраля срочник самовольно покинул часть и исчез в неизвестном направлении.