Из воинской части Новочеркасска сбежал солдат-срочник

В Новочеркасске из 150-й мотострелковой дивизии сбежал солдат-срочник. Богдан Веденцов не выходил на связь уже больше двух недель.Молодой человек родился в Новосибирске. В 18 лет его призвали на срочную службу в воинскую часть города Новочеркасска. Последний раз сослуживцы видели парня 24 февраля. Больше о нём никто ничего не слышал.У Богдана рост - примерно 165 сантиметров. При себе у него есть только смартфон с фотографией паспорта. Никаких документов, удостоверяющих личность, беглец не взял.Пропавший солдат может находиться в Ростове-на-Дону. Если вы видели парня и знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (86352) 1-08-27 - дежурная часть военной полиции и 112.