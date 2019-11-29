Пропавший в Батайске подросток найден живым



Живым нашли пропавшего в Батайске 12-летнего мальчика. Как оказалось, Владимир П. был у бабушки.



Подростка разыскивали с 1 декабря. Днём он поссорился с отцом и около 14 часов вышел из автомобиля папы на улице Мира. Сказав, что пойдёт в туалет, он ушёл и не вернулся обратно.



Когда Вова не пришёл, родитель стал переживать и отправился на поиски. Связаться с ним не удалось, так как он оставил телефон в машине.



Как позже сообщило издание «Батайское время», мальчика вскоре нашли. Всё это время он находился у бабушки. Решив сбежать от папы, он на попутках добрался до станицы Шкуринской Кущёвского района. Сейчас с мальчиком всё в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.