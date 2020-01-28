В Батайске нашли пропавшего пожилого мужчину



Пропавший в Батайске пенсионер найден живым. 89-летнего Виктора Ивановича Ткачева удалось разыскать на одной из улиц города вечером 30 января.



Днём мужчина один отправился на рыбалку. Когда к вечеру он не вернулся домой, родные забили тревогу. Они предположили, что ему может потребоваться медицинская помощь. Родственники обратились в полицию. Вскоре к розыску пожилого батайчанина подключились волонтёры.



К вечеру его удалось разыскать. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», в настоящее время пенсионер находится с семьёй. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.