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Пропавший без вести 28-летний житель Ростовской области найден живым

Пропавший без вести 28-летний житель Ростовской области найден живым
Житель Ростовской области, пропавший около недели назад, найден живым. О местонахождении Константина Рочева не было информации с 13 мая.

В этот день мужчина перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу и пошли в полицию. Спустя время к поиску пропавшего присоединились волонтеры.

Только вечером 19 мая, спустя неделю поисков, Константин нашелся живым. Где все это время пропадал мужчина и почему не сообщил родным о своем местонахождении, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт.
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