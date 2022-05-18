Пропавший без вести 28-летний житель Ростовской области найден живым

Фото: Лиза Алерт.

Житель Ростовской области, пропавший около недели назад, найден живым. О местонахождении Константина Рочева не было информации с 13 мая.В этот день мужчина перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу и пошли в полицию. Спустя время к поиску пропавшего присоединились волонтеры.Только вечером 19 мая, спустя неделю поисков, Константин нашелся живым. Где все это время пропадал мужчина и почему не сообщил родным о своем местонахождении, неизвестно.