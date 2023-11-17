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Пропавшего жителя Ростовской области нашли живым спустя четыре месяца

Пропавшего жителя Ростовской области нашли живым спустя четыре месяца
В Ростовской области завершились поиски 56-летнего мужчины, пропавшего без вести. О местонахождении Александра Муравина не было ничего известно несколько месяцев.

Последний раз жителя хутора Первого Мая (Тарасовский район) видели в середине лета, 5 июля. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски родственников не увенчались успехом. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды. Неравнодушные люди распространяли в соцсетях ориентировку на пропавшего.

Правоохранители вместе с добровольцами долгое время разыскивали Александра. Утром 17 ноября стало известно, что мужчину нашли живым. В комментариях к публикациям в соцсетях о его пропаже местные жители подтвердили, что видели знакомого.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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