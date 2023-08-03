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Без вести пропавшего москвича, которого искали в Ростовской области, нашли живым

Без вести пропавшего москвича, которого искали в Ростовской области, нашли живым
В Ростовской области завершили поиски 35-летнего москвича, пропавшего без вести. О местонахождении Семена Бойко не было ничего известно несколько дней.

Как сообщал Rostov.ru, последний раз жителя столицы видели 27 июля. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Связь с мужчиной оборвалась. Обеспокоенные родственники бросились на поиски Семена, но не смогли найти. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Неравнодушные люди распространяли ориентировку на пропавшего в соцсетях.

Вечером 2 августа стало известно, что Семена Бойко нашли живым. Где он находился все это время и почему не отвечал на звонки и сообщения родных, выясняют правоохранители.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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