Пропавшего в Ростовской области молодого человека нашли живым





Молодой житель Ростовской области, пропавший почти две недели назад, найден живым.



28-летний Артем Зуннунов вышел на связь с родными 3 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Напомним, молодой человек пропал 17 февраля. Он выехал из своего дома в Целинском районе в Ростов. По дороге в донскую столицу он бесследно пропал. Взволнованные родственники обратились в полицию.



Сообщается, что в настоящее время жизни и здоровью дончанина ничего не угрожает.