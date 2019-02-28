Пропавшего в Ростовской области молодого человека нашли живым
Молодой житель Ростовской области, пропавший почти две недели назад, найден живым.
28-летний Артем Зуннунов вышел на связь с родными 3 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
Напомним, молодой человек пропал 17 февраля. Он выехал из своего дома в Целинском районе в Ростов. По дороге в донскую столицу он бесследно пропал. Взволнованные родственники обратились в полицию.
Сообщается, что в настоящее время жизни и здоровью дончанина ничего не угрожает.