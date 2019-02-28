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Пропавшего в Ростовской области молодого человека нашли живым

Пропавшего в Ростовской области молодого человека нашли живым

Молодой житель Ростовской области, пропавший почти две недели назад, найден живым.

28-летний Артем Зуннунов вышел на связь с родными 3 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Напомним, молодой человек пропал 17 февраля. Он выехал из своего дома в Целинском районе в Ростов. По дороге в донскую столицу он бесследно пропал. Взволнованные родственники обратились в полицию.

Сообщается, что в настоящее время жизни и здоровью дончанина ничего не угрожает.

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