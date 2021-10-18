Пропавшего в Ростовской области пожилого мужчину нашли мертвым с крупной суммой денег

Пропавшего в Каменске-Шахтинском пенсионера нашли мертвым. Тело 79-летнего Александра Черкашина обнаружили несколько дней назад на окраине города. Об этом сообщает DonDay.ru.По информации портала, при себе у пожилого мужчины были крупная сумма денег (около 200 тысяч рублей) и мобильный телефон. На трупе не было следов насильственной смерти. По всей видимости, пенсионер забрел в заброшенное здание и скончался.Напомним, Черкашина искали с 11 февраля 2021 года. С тех пор его никто не видел живым.