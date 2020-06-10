Пропавшего в Ростове 83-летнего мужчину нашли живым

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего без вести 83-летнего мужчину. Юрия Мирошникова удалось разыскать в течение дня.Он 11 июня ушёл из дома на улице Добровольского и не вернулся обратно. В поисках участвовали волонтёры отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Скорее всего, он мог забыть дорогу домой.К счастью, Юрия Мирошникова вскоре удалось разыскать целым и невредимым. Сейчас он находится вместе с членами семьи.