Пропавшего в Ростове 72-летнего мужчину нашли живым

Живым нашли пропавшего без вести пенсионера в Ростове-на-Дону. На поиски 72-летнего Николая Демкова ушло менее суток.Мужчина пропал днём 17 мая. В последний раз его видели около 13 часов на проспекте Коммунистическом, в районе рынка «Универсального». Когда Николай не вернулся домой, родственники обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». К счастью, вскоре пропавшего удалось разыскать. О его местонахождении сообщили медицинские работники.Сейчас Николай Демков находится вместе с семьёй.