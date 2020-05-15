Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростове 72-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростове 72-летнего мужчину нашли живым
Живым нашли пропавшего без вести пенсионера в Ростове-на-Дону. На поиски 72-летнего Николая Демкова ушло менее суток.

Мужчина пропал днём 17 мая. В последний раз его видели около 13 часов на проспекте Коммунистическом, в районе рынка «Универсального». Когда Николай не вернулся домой, родственники обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». К счастью, вскоре пропавшего удалось разыскать. О его местонахождении сообщили медицинские работники.

Сейчас Николай Демков находится вместе с семьёй.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.