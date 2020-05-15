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В Ростовской области разыскивают 72-летнего пропавшего мужчину

В Ростовской области разыскивают 72-летнего пропавшего мужчину
В Ростовской области разыскивают 72-летнего мужчину. Николай Демков пропал около 13 часов 17 мая в Ростове-на-Дону, сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт Юг».

В последний раз пенсионера видели около рынка «Универсального» на проспекте Коммунистическом. Домой Николай Николаевич до сих пор не вернулся. Близкие не могут связаться с мужчиной.

Рост пропавшего – 165-168 сантиметров. У Николая Демкова среднее телосложение, карие глаза, седые волосы. Он был одет в синюю джинсовую куртку, такого же цвета джинсы, тонкий коричневый свитер, черную кепку, на ногах – закрытые черные туфли. При себе у пенсионера была тканевая черная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Демкова, просьба обращаться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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