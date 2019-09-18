Пропавшего в Ростове 54-летнего мужчину нашли живым



В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего восемь дней назад мужчину. О том, что 54-летний Владимир Луценко вернулся домой, стало известно 20 сентября.



Ростовчанин пропал 12 сентября в Советском районе донской столицы. Когда у родных не получилось найти его своими силами, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Добровольцы расклеили по городу ориентировки и вышли на поиски пропавшего. Родственники сообщили, что ему требуется помощь врачей. Вскоре Владимира нашли.



Состояние его здоровья пока не известно.