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Пропавшего в Ростове 54-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростове 54-летнего мужчину нашли живым
В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего восемь дней назад мужчину. О том, что 54-летний Владимир Луценко вернулся домой, стало известно 20 сентября.

Ростовчанин пропал 12 сентября в Советском районе донской столицы. Когда у родных не получилось найти его своими силами, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Добровольцы расклеили по городу ориентировки и вышли на поиски пропавшего. Родственники сообщили, что ему требуется помощь врачей. Вскоре Владимира нашли.

Состояние его здоровья пока не известно.

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