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Пропавшего в Батайске мужчину нашли живым в другом регионе

Пропавшего в Батайске мужчину нашли живым в другом регионе
В Краснодарском крае нашли пропавшего больше недели назад жителя Батайска Максима Новикова. Родители 42-летнего мужчины сообщили, что сын приехал к ним в станицу Кущевскую.

Как дончанин оказался в соседнем регионе, доподлинно неизвестно. Сам же он ничего не помнит. Родственники отмечают, что у мужчины были в кровь стёрты ноги. Вероятнее всего, он шёл пешком более 70 километров.

Напомним, Максим пропал 14 июня. Жена с детьми в это время были в отъезде. Вернувшись, супруга обнаружила, что мужа нет, а дверь дома открыта. Максим не вернулся и на следующие сутки. Тогда обеспокоенные родные пошли в полицию. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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