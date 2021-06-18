Пропавшего в Батайске мужчину нашли живым в другом регионе
В Краснодарском крае нашли пропавшего больше недели назад жителя Батайска Максима Новикова. Родители 42-летнего мужчины сообщили, что сын приехал к ним в станицу Кущевскую.
Как дончанин оказался в соседнем регионе, доподлинно неизвестно. Сам же он ничего не помнит. Родственники отмечают, что у мужчины были в кровь стёрты ноги. Вероятнее всего, он шёл пешком более 70 километров.
Напомним, Максим пропал 14 июня. Жена с детьми в это время были в отъезде. Вернувшись, супруга обнаружила, что мужа нет, а дверь дома открыта. Максим не вернулся и на следующие сутки. Тогда обеспокоенные родные пошли в полицию. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.