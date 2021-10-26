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Пропавшего два месяца назад 60-летнего ростовчанина нашли живым

Пропавшего два месяца назад 60-летнего ростовчанина нашли живым
Пропавшего в Ростове 60-летнего мужчину нашли живым. О местонахождении Валерия Рылова не было никакой информации больше двух месяцев.

Об исчезновении мужчины стало известно еще летом. 5 августа он вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Родственники написали заявление в полицию и попросили помощи у волонтеров.

28 октября добровольцы сообщили, что он найден живым. Где все это время пропадал ростовчанин, неизвестно.
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