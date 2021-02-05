Пропавшего в Ростове 60-летнего мужчину нашли живым
Пропавший в Ростове-на-Дону 60-летний мужчина найден живым. О местонахождении Валерия Захарова не было информации больше двух месяцев.
О том, что мужчина найден живым, сообщили 8 февраля волонтеры поискового отряда. Где все это время пропадал мужчина, неизвестно.
Напомним, ростовчанин пропал еще 30 ноября. Близкие объявили его в розыск и обратились за помощью в поисках к волонтерам. К счастью, они завершились успешно.
Жизни и здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает.