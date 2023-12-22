Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Песчанокопском районе
По факту смертельной аварии на трассе Ростов – Ставрополь прокуратура организовала проверку. Трагедия случилась 21 декабря около 18:30 на окраине Ростовской области.
В тот вечер 30-летний водитель «Фольксвагена Поло» выехал на встречную полосу недалеко от села Песчанокопского. В тот момент ему навстречу двигался «МАН» под управлением 40-летнего мужчины.
Удар был настолько мощным, что легковушку сплющило, как консервную банку. Шансов выжить у тех, кто находился в салоне, практически не было. От полученных травм скончались водитель немецкого авто и его пассажирки: 32-летняя женщина и три девочки в возрасте 8, 10 и 14 лет.
На место прибыл и. о. прокурора Песчанокопского района Владислав Баскарев. Как сообщили в ведомстве, прокуратурой взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранителями.