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Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Песчанокопском районе

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Песчанокопском районе
По факту смертельной аварии на трассе Ростов – Ставрополь прокуратура организовала проверку. Трагедия случилась 21 декабря около 18:30 на окраине Ростовской области.

В тот вечер 30-летний водитель «Фольксвагена Поло» выехал на встречную полосу недалеко от села Песчанокопского. В тот момент ему навстречу двигался «МАН» под управлением 40-летнего мужчины.

Удар был настолько мощным, что легковушку сплющило, как консервную банку. Шансов выжить у тех, кто находился в салоне, практически не было. От полученных травм скончались водитель немецкого авто и его пассажирки: 32-летняя женщина и три девочки в возрасте 8, 10 и 14 лет.

На место прибыл и. о. прокурора Песчанокопского района Владислав Баскарев. Как сообщили в ведомстве, прокуратурой взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранителями.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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