- По их результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, - уточнили в ведомстве.

Фото: Прокуратура Ростовской области

Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП на Северном в Ростове. Трагедия случилась в утренние часы 21 февраля.В тот день водитель легковушки «БМВ» потерял контроль над управлением на площади Королева. Авто на скорости впечаталось в опору ЛЭП. В результате аварии люксовый автомобиль разорвало напополам.В иномарке были пять человек. К сожалению, трое из них скончались. Остальные были доставлены в медицинское учреждение.В связи со смертельной аварией прокуратура Ростовской области организовала проверку. На текущий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.