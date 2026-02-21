Новости
Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП на Северном в Ростове

Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП на Северном в Ростове. Трагедия случилась в утренние часы 21 февраля.

В тот день водитель легковушки «БМВ» потерял контроль над управлением на площади Королева. Авто на скорости впечаталось в опору ЛЭП. В результате аварии люксовый автомобиль разорвало напополам.

В иномарке были пять человек. К сожалению, трое из них скончались. Остальные были доставлены в медицинское учреждение.

В связи со смертельной аварией прокуратура Ростовской области организовала проверку. На текущий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

- По их результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, - уточнили в ведомстве.
Фото: Прокуратура Ростовской области
