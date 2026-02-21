За рулем иномарки, попавшей в ДТП на Северном, был полицейский
Установлена личность водителя, который находился за рулем «БМВ», попавшей в жуткую аварию на Северном в Ростове. Информацией поделился DonDay со ссылкой на источник.
В момент происшествия за рулем люксовой «БМВ» был полицейский.
По предварительной информации, правоохранитель вместе с четырьмя пассажирами двигался рано утром 21 февраля по Ворошиловскому району. По всей видимости, он спешил и превысил скорость. На Королева/Космонавтов иномарку занесло, она вылетела с дороги и врезалась в столб.
От удара автомобиль оказался разломан на две части.
Водитель и еще два человека скончались на месте. Очевидцы говорят, что тела погибших собирали по частям.
Еще одна девушка и парень из авто выжили. Они были доставлены в больницу.
Предварительно, «БМВ» не принадлежала полицейскому.
На месте трагедии до сих пор работают правоохранительные органы.
Подробная информация выясняется.