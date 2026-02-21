Новости
В Ростове три человека погибли после столкновения «БМВ» со столбом

В Ростове три человека погибли после столкновения «БМВ» со столбом. Информация об этом поступила утром 21 февраля.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Королева и Космонавтов.

По предварительным данным, автовладелец легковушки «БМВ» потерял контроль над управлением. В результате иномарка врезалась в опору ЛЭП.

В донской полиции уточнили, что в ДТП погибли три человека.

На текущий момент на месте работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Фото: Дондей
