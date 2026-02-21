В Ростове три человека погибли после столкновения «БМВ» со столбом
В Ростове три человека погибли после столкновения «БМВ» со столбом. Информация об этом поступила утром 21 февраля.
Трагедия произошла на перекрестке улиц Королева и Космонавтов.
По предварительным данным, автовладелец легковушки «БМВ» потерял контроль над управлением. В результате иномарка врезалась в опору ЛЭП.
В донской полиции уточнили, что в ДТП погибли три человека.
На текущий момент на месте работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства случившегося.