Участники смертельного ДТП в Ростове ехали с дня рождения
Редакция DonDay поделилась подробностями рокового ДТП с участием «БМВ» на Северном. Страшное происшествие с тремя погибшими случилась ранним утром 21 февраля.

Накануне компания праздновала в донской столице день рождения. В числе приглашенных был сотрудник полиции. Он приехал в Ростов-на-Дону из области.

После застолья мужчина решил подвезти знакомых. В иномарке, помимо правоохранителя, находилась супружеская пара, а также девушка и еще один парень.

В пути водитель сильно ускорился, из-за чего машину занесло на опору ЛЭП. Столб разрезал металл легковушки на две части. Полицейский и супружеская пар скончались от травм на месте.

Пассажиры - девушка и парень - доставлены в медучреждение.
Фото: Прокуратура Ростовской области
