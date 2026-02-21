Участники смертельного ДТП в Ростове ехали с дня рождения

Фото: Прокуратура Ростовской области

Редакция DonDay поделилась подробностями рокового ДТП с участием «БМВ» на Северном. Страшное происшествие с тремя погибшими случилась ранним утром 21 февраля.Накануне компания праздновала в донской столице день рождения. В числе приглашенных был сотрудник полиции. Он приехал в Ростов-на-Дону из области.После застолья мужчина решил подвезти знакомых. В иномарке, помимо правоохранителя, находилась супружеская пара, а также девушка и еще один парень.В пути водитель сильно ускорился, из-за чего машину занесло на опору ЛЭП. Столб разрезал металл легковушки на две части. Полицейский и супружеская пар скончались от травм на месте.Пассажиры - девушка и парень - доставлены в медучреждение.