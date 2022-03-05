По факту смертельного ДТП с автобусом прокуратура Ростовской области начала проверку

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Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса. Трагедия случилась ночью 7 марта в Тацинском районе.Мужчина ехал за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Он выехал на «встречку», где врезался в рейсовый автобус, следующий по маршруту Москва - Волгодонск. От удара легковушку развернуло и отбросило на несколько метров. В результате ЧП водитель и 58-летний пассажир иномарки скончались от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.Пока ДПС оформляло аварию, водитель КамАЗа остановился перед местом. В этот момент 24-летняя девушка на «Рено» влетела прямо в большегруз. Ударом иномарке снесло крышу. А двум пассажиркам иномарки 24 и 23 лет выжить не удалось. О состоянии водителя ничего не известно.