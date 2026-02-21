В Ростове на Северном три человека погибли при столкновении «БМВ» со столбом
В Ростове на Северном три человека погибли при столкновении «БМВ» со столбом. Трагичное происшествие случилось утром 21 февраля.
Согласно имеющейся информации, автомобилист «БМВ» потерял управление на пересечении улиц Королева и Космонавтов. Иномарка на скорости влетела в опору ЛЭП. От силы удара люксовую машину разорвало пополам.
На текущий момент на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.