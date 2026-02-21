Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Северном три человека погибли при столкновении «БМВ» со столбом

В Ростове на Северном три человека погибли при столкновении «БМВ» со столбом
В Ростове на Северном три человека погибли при столкновении «БМВ» со столбом. Трагичное происшествие случилось утром 21 февраля. 

Согласно имеющейся информации, автомобилист «БМВ» потерял управление на пересечении улиц Королева и Космонавтов. Иномарка на скорости влетела в опору ЛЭП. От силы удара люксовую машину разорвало пополам.

- По предварительной информации, в авто находились 5 человек. Трое из них погибли, двое доставлены в медучреждение, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.


На текущий момент на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика