- По предварительной информации, в авто находились 5 человек. Трое из них погибли, двое доставлены в медучреждение, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове на Северном три человека погибли при столкновении «БМВ» со столбом. Трагичное происшествие случилось утром 21 февраля.Согласно имеющейся информации, автомобилист «БМВ» потерял управление на пересечении улиц Королева и Космонавтов. Иномарка на скорости влетела в опору ЛЭП. От силы удара люксовую машину разорвало пополам.На текущий момент на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.