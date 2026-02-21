Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пострадавшая в ДТП на Северном девушка находится в реанимации

Пострадавшая в ДТП на Северном девушка находится в реанимации
Пострадавшая в ДТП на Северном девушка находится в реанимации. Об этом сообщил Donday.

В салоне авто находилась молодая сотрудница МВД. Девушка была на заднем сиденье. В момент удара об опору ЛЭП она получила тяжелые травмы, но, к счастью, выжила.

В настоящий момент девушка находится в отделении реанимации. Хирурги делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Еще один выживший в страшном ДТП - молодой парень. Он не является представителем правоохранительных органов. Юноша получил не такие серьезные травмы и находится в сознании.

Напомним, что трагедия произошла утром 21 февраля. Полицейский за рулем легковушки «БМВ» влетел в опору ЛЭП. От удара автомобиль разрезало пополам. Водитель и супружеская пара, которые были пассажирами, скончались мгновенно.

На месте происшествия продолжают работать специалисты.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика