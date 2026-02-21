Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Пострадавшая в ДТП на Северном девушка находится в реанимации. Об этом сообщил Donday.В салоне авто находилась молодая сотрудница МВД. Девушка была на заднем сиденье. В момент удара об опору ЛЭП она получила тяжелые травмы, но, к счастью, выжила.В настоящий момент девушка находится в отделении реанимации. Хирурги делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.Еще один выживший в страшном ДТП - молодой парень. Он не является представителем правоохранительных органов. Юноша получил не такие серьезные травмы и находится в сознании.Напомним, что трагедия произошла утром 21 февраля. Полицейский за рулем легковушки «БМВ» влетел в опору ЛЭП. От удара автомобиль разрезало пополам. Водитель и супружеская пара, которые были пассажирами, скончались мгновенно.На месте происшествия продолжают работать специалисты.