На трассе Ростов-Ставрополь в лобовом ДТП с фурой погибли трое детей и двое взрослых

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На окраине Ростовской области трое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП с фурой. ЧП случилось вечером 21 декабря в Песчанокопском районе.По предварительной информации, 30-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» ехал по автодороге Ростов-Ставрополь. На 153-м километре (около села Песчанокопского) он свернул на встречную полосу. В тот момент там проезжал «Ман» под управлением 40-летнего водителя.На полном ходу транспорт столкнулся лоб в лоб. От мощного удара переднюю часть легковушки разворотило. В результате аварии погиб водитель «Фольксвагена» и все его пассажиры. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, на месте ДТП скончались 32-летняя женщина, 8-летняя и 10-летняя девочки. Еще одна девочка в возрасте 14 лет умерла в больнице.Пока последствия ДТП ликвидируют, движение на участке трассы перекрыли. Водителям стоит заранее выбрать пути объезда. На месте аварии собирается пробка.