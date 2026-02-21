Новости
Девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью

Девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Данные предоставили в Министерстве обороны России.

Средства ПВО перехватили атаку с воздуха ночью 21 февраля.

Как ранее сообщал глава региона, летательные аппараты были сбиты пяти районах и одном городе. А точнее - в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах, а также городе Каменск-Шахтинский. К счастью, в результате происшествия повреждений нет, никто из жителей не пострадал.

Всего над регионами страны было перехвачено 77 аппарата. Четыре из них уничтожили над Азовским морем.
Фото: Дондей
