Фото: Дондей

Девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Данные предоставили в Министерстве обороны России.Средства ПВО перехватили атаку с воздуха ночью 21 февраля.Как ранее сообщал глава региона, летательные аппараты были сбиты пяти районах и одном городе. А точнее - в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах, а также городе Каменск-Шахтинский. К счастью, в результате происшествия повреждений нет, никто из жителей не пострадал.Всего над регионами страны было перехвачено 77 аппарата. Четыре из них уничтожили над Азовским морем.