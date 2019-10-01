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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом № 83 в Ростове

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом № 83 в Ростове
Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием автобуса в Ростове-на-Дону. Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 октября около 9:30 на проспекте Королёва. По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса № 83, следуя по маршруту, не справился с управлением. Транспорт наскочил на бордюр и врезался в столб. Автобус оказался сильно повреждён — у него вылетело лобовое стекло, отвалилась передняя дверь и смяло капот.

В результате происшествия пострадали десять пассажиров, из них четверо с различными травмами были доставлены в больницу скорой помощи.

- Сейчас по данному факту следственные органы проводят проверку, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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