Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом № 83 в Ростове



Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием автобуса в Ростове-на-Дону. Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 октября около 9:30 на проспекте Королёва. По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса № 83, следуя по маршруту, не справился с управлением. Транспорт наскочил на бордюр и врезался в столб. Автобус оказался сильно повреждён — у него вылетело лобовое стекло, отвалилась передняя дверь и смяло капот.



В результате происшествия пострадали десять пассажиров, из них четверо с различными травмами были доставлены в больницу скорой помощи.



- Сейчас по данному факту следственные органы проводят проверку, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.