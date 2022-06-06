Программа мероприятий на День России в Ростове

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В эти выходные каждый желающий выйти из дома ростовчанин найдет себе мероприятие по вкусу. В День России, 12 июня, жителей и гостей города ожидает насыщенная программа.Подольше поспать, но не пропустить самое главное получится, если вы планируете пойти в парк культуры и отдыха 1 Мая. Начало праздничного концерта «Россия - наша страна!» назначено ровно на 11:00.Для любителей вставать пораньше уже в 10:00 открывается площадка Городского культурно-досугового центра имени М. Горького. Зрителей будет ожидать выставка работ декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», изобразительного и прикладного искусства «Донская палитра», а также фотовыставка «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме». Ближе к вечеру начнется праздничный концерт и откроется пространство для обмена книгами.Программа учитывает и желание маленьких ростовчан, поэтому в 10:30 начинает свою работу детский парк имени В. Черевичкина с концертной программой детских творческих коллективов города, анимационной программой и эстафетой. Ребенок сможет активно проявить себя на различных мастер-классах по живописи, аппликациям и бумагопластике. В 15:00 планируется спортивно-игровая программа.Также в это время будет работать парк культуры и отдыха имени Октября и закончит свою праздничную программу только в 20:00. Дети смогут насладиться праздничным концертом, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте и поиграть на спортивных площадках. Для тонких ценителей искусства на территории парка будет проходить выставка детских рисунков и рукоделия «Донской край в красках».Игры и фотосессия с ростовыми куклами? Мастер-классы по прикладному искусству? Детские спортивные эстафеты? Да, все это можно будет найти на территории парка им. Н. Островского с 11:00. Также можно прийти на фестиваль театральных спектаклей с участием особенных детей «Вместе весело шагать», чтобы поддержать подрастающее поколение.А в 13:00 свои двери открывает парк культуры и отдыха «Левобережный» с анимационной программой для детей, эстафетами и мастер-классами от спортивного клуба «А-Фитнес».