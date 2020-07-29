Проектная документация на строительство ливневой канализации в Ростове-на-Дону должна быть готова в 2021 году

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Василий Голубев 30 июля посетил наиболее подтопляемые территории Ростова. По итогам рабочей поездки губернатор дал поручение городским властям, чтобы к концу 2021 года под их руководством завершили первый этап проекта развития системы ливневой канализации.Начать строительство ливнёвок планируется в самых проблемных районах Ростова-на-Дону. К таким отнесли территории жилых домов вдоль улицы Малиновского, на Извилистой, участок дороги на пересечении Всесоюзной и Малиновского и ряд других.Ливневые канализации создавали десять лет назад в рамках строительства и ремонта автодорог и много лет их не модернизировали. Подрядчики не рассчитывали на приём стоков с развивающихся территорий. В настоящее время появились многоэтажные застройки, расширилась проезжая часть, поменялось асфальтобетонное и плиточное покрытие - все эти факторы привели к ежегодному увеличению площади водосбора на 40-50 га. При этом нарушился естественный сток дождевых и талых вод.Один из самых подтопленных участков дороги находится недалеко от улицы Малиновского на территории дачного товарищества “Садовод-любитель”. Этот район серьёзно пострадал 17 июля, когда на Ростов обрушилась стихия: шквалистый ветер и ливень. Глава региона осмотрел проблемное место и объяснил садоводам, что решение их проблемы имеет две стороны — краткосрочную и долгосрочную. Инициативные жители попросили включить их в рабочую группу, чтобы они могли участвовать в проектной работе.По словам губернатора, необходимо организовать информирование всех жителей Ростова и учесть их обращения.В первую очередь, разработка проекта и строительство главного коллектора высокой пропускной способности начнётся вдоль улицы Малиновского, так как этот участок дороги страдает от ливней больше всего. Затем планируется создать один большой коллектор вдоль железнодорожных путей северо-западной промзоны и шесть второстепенных коллекторов. Эти два этапа включат в себя строительство ливневых сетей от Мадояна и Доватора до коллектора у ж/д дороги. Кроме того, следует предусмотреть канализование улиц Жданова, Солженицына, Еременко (до Мадояна), 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге, Мильчакова и проспекта Стачки. Таким образом, общая протяжённость всех коллекторов составит около 43 км.В администрации города подтвердили, что в Ростове уже идёт разработка первого этапа масштабного проекта по строительству ливнёвок. Глава региона попросил властей не откладывать вопрос модернизации дождевых систем и завершить проектировку начального этапа к концу 2021 года.Властям Ростова поручили взять на собственный контроль все стадии проектировки. По словам, Василия Юрьевича, главная задача проекта - создать необходимые условия для улучшения качества жизни и безопасных условий проживания граждан.