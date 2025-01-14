На трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с фурой образовался затор около трех километров

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На трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с фурой образовалась пробка около трех километров. Об этом свидетельствуют Яндекс.карты.Автомобили попали в пробку около 10:00. Дорожный затор тянется от 924-го километра трассы до хутора Лесного 927-го километра. По словам очевидцев, фура съехала с дороги в кювет. Протяженность дорожного затора составляет около 3 километров. В данный момент около Каменска-Шахтинского полосы движения в сторону Ростова перекрыты.Официальных комментариев по поводу случившегося спецслужбы пока не давали.