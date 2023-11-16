Приговор экс-замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу оставили в силе

Фото: правительство Ростовской области.

Экс-замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог обжаловать решение Ростовского областного суда. Бывший чиновник отправится в колонию на четыре года. Об этом сообщили в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции (Краснодар).Сергея Сидаша обвиняли по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Экс-чиновник знал о том, что для благоустройства подхода к стадиону «Ростов Арена» используется песок дешевле, чем по заявленной в документах цене, и ничего не предпринял. Разница в стоимости составила около 80 миллионов рублей. Бюджетные деньги попросту «утекли».В 2022 году Кировский районный суд Ростова признал Сидаша виновным. Его приговорили к четырем годам условно. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию в Ростовский областной суд. Когда приговор оставили без изменений, жалобу направили в Четвертый кассационный суд Краснодара. Служители Фемиды отправили дело «о золотом песке» на пересмотр. На этот раз Ростовский областной суд заменил условный срок на реальный: четыре года колонии общего режима и лишение права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.Сторона защиты не стала ждать вступления в силу приговора и обжаловала его в том же кассационном суде. В Краснодаре жалобу оставили без удовлетворения.