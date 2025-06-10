Ошибки в плакатах на площади Ленина в Ростове оперативно исправят

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону на площадке «Активный ростовчанин» идет голосование о благоустройстве фонтана перед гостиницей «АМАКС». Жителям города предлагается выбрать один из пяти вариантов благоустройства. Проекты включают в себя разные варианты фонтанов, озеленения, пешеходных зон, территорий для детского и спортивного отдыха.В рамках голосования на площади Ленина были размещены информационные плакаты. Некоторые наблюдательные жители Ростова заметили, что номера проектов на информационных стендах не совпадают с номерами на платформе «Активный ростовчанин».По словам замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрея Дикуна, при печати плакатов действительно была допущена техническая ошибка.- При этом хочу обратить внимание, что изменение нумерации на плакатах никак не повлияло на ход голосования, поскольку информация, размещенная на платформе «Активный ростовчанин», актуальна, - сообщил Андрей Дикун.Замглавы поблагодарил ростовчан за внимательность и пообещал, что плакаты будут заменены в ближайшее время.