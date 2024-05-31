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Президент РФ помиловал условно осужденную ростовчанку

Президент РФ помиловал условно осужденную ростовчанку
Президент Российской Федерации помиловал ростовчанку, которая была осуждена условно. Информация об этом появилась 31 мая на сайте регионального правительства.

Жительница Ростова-на-Дону обратилась с ходатайством о помиловании. В марте 2024 года губернатор Ростовской области поддержал эту инициативу. А спустя два месяца стало известно, что указ о помиловании был подписан президентом.

С ростовчанки сняли судимость. Указ вступил в законную силу.

Отметим, что с начала 2024 года в Ростовской области было рекомендовано помиловать 12 осужденных.
Фото: Дондей
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