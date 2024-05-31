Президент РФ помиловал условно осужденную ростовчанку

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Президент Российской Федерации помиловал ростовчанку, которая была осуждена условно. Информация об этом появилась 31 мая на сайте регионального правительства.Жительница Ростова-на-Дону обратилась с ходатайством о помиловании. В марте 2024 года губернатор Ростовской области поддержал эту инициативу. А спустя два месяца стало известно, что указ о помиловании был подписан президентом.С ростовчанки сняли судимость. Указ вступил в законную силу.Отметим, что с начала 2024 года в Ростовской области было рекомендовано помиловать 12 осужденных.