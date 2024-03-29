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Двух осужденных жительниц Ростовской области помиловал президент. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона.Указ был подписан 8 марта и вступил в силу через десять дней. Женщины уже освобождены из мест лишения свободы.Члены комиссии рассмотрели еще 28 ходатайств, из которых 25 подано женщинами, две трети из которых отбывают наказание в местах лишения свободы.Комиссия также рекомендовала помиловать шесть осужденных. Документы рассмотрит губернатор Ростовской области. Решение о помиловании примет президент Российской Федерации.Напомним, что 19 февраля прошло заседание комиссии по вопросам помилования. Члены комиссии рекомендовали к помилованию двух женщин и одного мужчину, которые сидят в колонии.