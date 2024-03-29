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Двух осужденных жительниц Ростовской области помиловал президент

Двух осужденных жительниц Ростовской области помиловал президент
Двух осужденных жительниц Ростовской области помиловал президент. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона.

Указ был подписан 8 марта и вступил в силу через десять дней. Женщины уже освобождены из мест лишения свободы.

Члены комиссии рассмотрели еще 28 ходатайств, из которых 25 подано женщинами, две трети из которых отбывают наказание в местах лишения свободы.

Комиссия также рекомендовала помиловать шесть осужденных. Документы рассмотрит губернатор Ростовской области. Решение о помиловании примет президент Российской Федерации.

Напомним, что 19 февраля прошло заседание комиссии по вопросам помилования. Члены комиссии рекомендовали к помилованию двух женщин и одного мужчину, которые сидят в колонии.
Фото: Ростов ру
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