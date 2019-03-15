Президент ФИФА подарил ростовчанке Лопырёвой первый мяч ЧМ по женскому футболу



Уроженка Ростова Виктория Лопырёва получила от президента ФИФА первый мяч женского ЧМ по футболу-2019. Как сообщает Sport24.ru, в Майами 15 и 16 марта проходил Совет Международной федерации футбола. Помимо генсекретаря и президента, там присутствовала и Лопырёва – посол федерации в 2018 году.



Незадолго до мероприятия ростовчанка встречалась с Фатмой Самурой, генсеком ФИФА. Виктория призналась, что хорошо дружит с Фатмой. Та привезла сыну Лопырёвой «футбольные» подарки. Маленький Марк-Лионель получил сшитый в единственном экземпляре спортивный костюм с надписью: «FIFA Baby» и даже мяч со своими инициалами.



Понятно, что дончанка ни на минуту не забывает о спорте, даже после рождения сына. Что уж говорить – ведь второе имя родители дали ему в честь Лионеля Месси.