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Президент ФИФА подарил ростовчанке Лопырёвой первый мяч ЧМ по женскому футболу

Президент ФИФА подарил ростовчанке Лопырёвой первый мяч ЧМ по женскому футболу
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва получила от президента ФИФА первый мяч женского ЧМ по футболу-2019. Как сообщает Sport24.ru, в Майами 15 и 16 марта проходил Совет Международной федерации футбола. Помимо генсекретаря и президента, там присутствовала и Лопырёва – посол федерации в 2018 году.

Незадолго до мероприятия ростовчанка встречалась с Фатмой Самурой, генсеком ФИФА. Виктория призналась, что хорошо дружит с Фатмой. Та привезла сыну Лопырёвой «футбольные» подарки. Маленький Марк-Лионель получил сшитый в единственном экземпляре спортивный костюм с надписью: «FIFA Baby» и даже мяч со своими инициалами.

Понятно, что дончанка ни на минуту не забывает о спорте, даже после рождения сына. Что уж говорить – ведь второе имя родители дали ему в честь Лионеля Месси.

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